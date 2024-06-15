Черных об интересе к Косову в КХЛ: «На стадию переговоров ни с кем не вступили, пока только общение»

Теги чемпионат Беларуси КХЛ Александр Черных Ярослав Косов Брест Хоккей

Агент Ярослава Косова высказался касательно будущего игрока.

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина в минувшем сезоне играл за «Брест» в чемпионате Беларуси.

– Общение с клубами ведется, но это не так просто. Даже многие ребята, которые показывали хороший результат в КХЛ, сейчас находятся без работы. На данный момент высокая конкуренция.

– Интерес к Косову в КХЛ есть?

– Пока только общение. На стадию переговоров мы ни с кем не вступили.

– Другие лиги, например, Беларусь, он рассматривает?

– Пока мы сконцентрированы на КХЛ. Если не получится, будем думать дальше, – сказал агент Александр Черных.

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