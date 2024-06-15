Владимир Плющев: «Гусев мягковат для НХЛ. Его манера игры не соответствует тенденциям лиги. Ему будет очень трудно найти там команду»

Теги Кубок Стэнли Владимир Плющев Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Никита Гусев Динамо Хоккей

Владимир Плющев оценил шансы Никиты Гусева продолжить карьеру в НХЛ.

«Манера игры Гусева немного не соответствует тем тенденциям, которые сейчас есть в НХЛ. Это можно отследить даже по последнему чемпионату мира, на котором североамериканцы выступили, конечно, не слишком удачно, но по тем матчам, что я видел, все равно прослеживается определенный стиль хоккея.

Поэтому думаю, что Гусеву на сегодняшний день будет очень трудно найти команду в НХЛ. Никита, безусловно, хороший плеймейкер, он умеет создать момент, но для НХЛ он мягковат.

Он старается играть без контакта. А там сейчас все-таки силовой борьбой не пренебрегают. Если даже посмотреть на команды-финалисты Кубка Стэнли, то они все обладают физически одаренными ребятами, что в атаке, что в обороне. Поэтому найти себе достойное место за океаном Никите будет очень сложно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Честно говоря, согласен; уникальный мастер, но не для НХЛ. Хотя, прости Господи, нам ли рассуждать об этом. Каждый куёт там, где ему куётся,...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий