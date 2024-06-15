Владимир Плющев: «Гусев мягковат для НХЛ. Его манера игры не соответствует тенденциям лиги. Ему будет очень трудно найти там команду»

Владимир Плющев оценил шансы Никиты Гусева продолжить карьеру в НХЛ.

«Манера игры немного не соответствует тем тенденциям, которые сейчас есть в . Это можно отследить даже по последнему чемпионату мира, на котором североамериканцы выступили, конечно, не слишком удачно, но по тем матчам, что я видел, все равно прослеживается определенный стиль хоккея.

Поэтому думаю, что Гусеву на сегодняшний день будет очень трудно найти команду в НХЛ. Никита, безусловно, хороший плеймейкер, он умеет создать момент, но для НХЛ он мягковат.

Он старается играть без контакта. А там сейчас все-таки силовой борьбой не пренебрегают. Если даже посмотреть на команды-финалисты Кубка Стэнли, то они все обладают физически одаренными ребятами, что в атаке, что в обороне. Поэтому найти себе достойное место за океаном Никите будет очень сложно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.