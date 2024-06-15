Верхэге о заявлениях игроков «Эдмонтона»: «Они могут говорить все, что хотят. Мы фокусируемся на том, что мы должны делать»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Картер Верхэге Хоккей

Картер Верхэге высказался о заявлениях игроков «Эдмонтона» перед 4-й игрой серии.

Нападающий «Флориды» отреагировал на слова представителей «Ойлерс» о том, что они контролировали игру в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» ведут в серии со счетом 3-0.

«Мы не фокусируемся на том, что они говорят. Они могут говорить все, что хотят.

Мы просто фокусируемся на том, что мы должны делать», – сказал нападающий «Флориды» Картер Верхэге.

Браун о 0-3 с «Флоридой»: «Чувствуем, что большую часть серии мы контролировали игру. Это делает ситуацию, в которой мы находимся, менее сложной»

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2 комментария
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флорида тупо делает вещи...эмонтон пустой
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Давай друг мой сфокусируйся пожалуйста, а то твои -3 в последней игре сильно удивили меня.
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