Верхэге о заявлениях игроков «Эдмонтона»: «Они могут говорить все, что хотят. Мы фокусируемся на том, что мы должны делать»
Картер Верхэге высказался о заявлениях игроков «Эдмонтона» перед 4-й игрой серии.
Нападающий «Флориды» отреагировал на слова представителей «Ойлерс» о том, что они контролировали игру в финале Кубка Стэнли.
«Пантерс» ведут в серии со счетом 3-0.
«Мы не фокусируемся на том, что они говорят. Они могут говорить все, что хотят.
Мы просто фокусируемся на том, что мы должны делать», – сказал нападающий «Флориды» Картер Верхэге.
Браун о 0-3 с «Флоридой»: «Чувствуем, что большую часть серии мы контролировали игру. Это делает ситуацию, в которой мы находимся, менее сложной»