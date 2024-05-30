Флорида – Эдмонтон: прогноз на первый матч 9 июня 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 0 – 0

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Финал Кубка Стэнли квинтэссенция всего хоккейного сезона. В нем играют, может быть, не самые сильные команды плей-офф, но точно самые достойные. Перед турниром «Флорида Пантерз» рассматривалась в качестве одного из финалистов, а вот участие в решающей серии «Эдмонтон Ойлерз» в какой-то степени стало неожиданностью. Если говорить об истории той и другой франшизы, то для южан это третье участие в финальной серии, ни разу до этого они не были обладателями Кубка Стэнли. Другое дело «Эдмонтон». Канадцы в восьмой раз вышли в финал, и пять раз до этого брали трофей. Правда, в предыдущий раз это случилось в 1990 году уже без Уэйна Гретцки. Сейчас в составе «Ойлерз» есть только четыре игрока, которые родились к тому времени: Кори Перри, Дерек Райан, Адам Энрик и Маттиас Экхольм. Как всегда, накануне финала много занимательной статистики. В эпоху расширения НХЛ после 1967 года лишь пять команд вновь выходили в финал на следующий год после поражения и только две его выигрывали — «Эдмонтон Ойлерз» в 1984 году и «Питтсбург Пингвинз» в 2009 году. «Флорида» может стать третьей.

Еще в ноябре 2023 года в регулярном чемпионате «Эдмонтон» занимал 31 место, но после смены тренера команда стала одной из лучших в НХЛ и смогла войти в плей-офф. Интересно, что ее лидер Коннор Макдэвид был выбран первым номером на драфте, который проходил в Санрайзе. Кори Перри стал первым игроком в истории НХЛ, который сыграет в финале Кубка Стэнли за пятую команду. В пользу «Ойлерз» говорит тот факт, что в их составе есть два лучших бомбардира нынешнего плей-офф: Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. При этом пора забыть, что только эти двое хоккеистов ведут свою команду к победе. Зак Хайман с 14 голами является лучшим снайпером плей-офф, Райан Ньюджент-Хопкинс набрал 20 очков, а защитник Эван Бушар 27 очков, на его счету 6 голов. Нижние звенья очень хорошо помогают лидерам. В серии с «Даллас Старз» подтянулся и вратарь Стюарт Скиннер, ранее вратарская линия считалась слабым звеном команды. Другое дело, что он еще не играл против соперников, которые столь часто бросают по воротам. У «Флориды» в среднем 33,2 процента бросков в створ ворот в плей-офф.

Как бы хорошо не играли нижние звенья канадской команды, но у «Пантерз» глубина состава больше. В нынешнем турнире отличились голами 14 разных игроков. Хоккеисты «Флориды» общими усилиями создали на 43 голевых момента больше при игре 5 на 5, чем игроки «Ойлерз». Больше у южан и ожидаемых голов. Славится команда игрой в давление на грани грубости. Особенно хорошо в этом плане выглядят Мэттью Ткачак и Сэм Беннетт. «Пантерз» отлично умеют нейтрализовывать звезд соперников. Никита Кучеров и Брэйден Пойнт забили три гола на двоих в пяти матчах за «Тампу». Брэд Маршан и Давид Пастрняк ни разу не отличились за «Брюинз» во втором раунде. Мика Зибанежад, Артемий Панарин и Крис Крайдер отличились только два раза в финале Восточной конференции. Козырь «нефтяников» игра в большинстве, но и тут их соперник действует отлично, нейтрализуя попытки соперников. Многое будет зависеть от старта серии, букмекеры предлагают следующие коэффициенты на первый матч.

победа «Флориды Пантерз» — от 2,21 (Лига Ставок) до 2,25 (Pari)

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 2,75 (BetBoom) до 2,93 (Olimpbet)

Где смотреть первый матч Флорида – Эдмонтон

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