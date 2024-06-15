Бирюков о Лундквисте: «Школа сверхпрофессионализма во всем. Быт, отношение к телу, питанию, тренировочному процессу, играм, даже к внешнему виду»

Теги Петерис Скудра Сергей Звягин Хенрик Лундквист Патрик Руа Михаил Бирюков ВХЛ Динамо Санкт-Петербург Хоккей

Михаил Бирюков поделился мнением о Хенрике Лундквисте.

Экс-вратарь также высказался о работе тренером.

– Есть такой устоявшийся штамп, что бывший вратарь практически не имеет шанса стать главным тренером, если даже очень захочет. Но вы в «Буране» им успели поработать.

– Мне кажется, что это все индивидуально. Лично я всегда интересовался, как моя команда играет, знал много тактических нюансов. Всю карьеру руководил из ворот защитниками, особенно в меньшинстве.

– Это похвально.

– Просто есть вратари, которые замкнуты на своем деле – ловить шайбу, только на этом концентрируются. И после окончания карьеры начинают работать по специальности – с голкиперами.

Лично мне всегда было интересно участвовать в собраниях команды. Прошел серьезную школу с такими специалистами, как Хомутов, Быков, Билялетдинов, Шепелев, Знарок, Скудра, тот же Торчетти в ЦСКА…

– Большие тренеры.

– Есть лидеры-вратари, которые в коллективе выделяются. Могу назвать Скудру, потом он стал неплохим тренером. Или новый наставник «Авангарда» Звягин – очень глубокий человек, со стержнем. Того же Патрика Руа немного знаю, у него такие же черты характера.

– Вы с еще один великим вратарем, шведом Хенриком Лундквистом были на одной ноге.

– Хенрик – школа сверхпрофессионализма во всем. Быт, отношение к своему телу, питанию, тренировочному процессу, играм, даже к внешнему виду. Большой человек во всех отношениях.

Жалко, что он закончил, но нашел себя, работает в одной из самых крупных финансовых компаний Америки, выступает на телевидении. После очень непростой операции на сердце отлично выглядит, – сказал экс-вратарь, спортивный директор петербуржского «Динамо» Михаил Бирюков.

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