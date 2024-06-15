Александр Черных: «Большое количество игроков высокого уровня находятся без команды. Это связано с лимитом. Возможно, клубы ждут, что Макдэвид согласится приехать»

Александр Черных высказался о ситуации на рынке свободных агентов КХЛ.

– Уникальность этого межсезонья в том, что большое количество игроков высокого уровня на сегодняшний день находятся без команды. Это в том числе связано с лимитом на легионеров.

Дай бог, чтобы я ошибался, но мне кажется, что эти иностранцы будут не лучше, а даже хуже тех российских ребят, которые сейчас без контрактов.

– Клубы будут подписывать этих игроков уже в начале чемпионата?

– Я не знаю стратегию этих клубов, на что они рассчитывают. Возможно, они ждут манну небесную, что после финала Кубка Стэнли согласится приехать сюда.

Наша задача – чтобы игрок был в клубе. Не так много ребят, которых мы представляем, находятся без контрактов, и я считаю, что они составили бы достойную конкуренцию в клубах, где еще есть места, – сказал агент .