Александр Черных: «Большое количество игроков высокого уровня находятся без команды. Это связано с лимитом. Возможно, клубы ждут, что Макдэвид согласится приехать»

Теги Кубок Стэнли НХЛ КХЛ Александр Черных Коннор Макдэвид лимит на легионеров Хоккей

Александр Черных высказался о ситуации на рынке свободных агентов КХЛ.

– Уникальность этого межсезонья в том, что большое количество игроков высокого уровня на сегодняшний день находятся без команды. Это в том числе связано с лимитом на легионеров.

Дай бог, чтобы я ошибался, но мне кажется, что эти иностранцы будут не лучше, а даже хуже тех российских ребят, которые сейчас без контрактов.

– Клубы будут подписывать этих игроков уже в начале чемпионата?

– Я не знаю стратегию этих клубов, на что они рассчитывают. Возможно, они ждут манну небесную, что Макдэвид после финала Кубка Стэнли согласится приехать сюда.

Наша задача – чтобы игрок был в клубе. Не так много ребят, которых мы представляем, находятся без контрактов, и я считаю, что они составили бы достойную конкуренцию в клубах, где еще есть места, – сказал агент Александр Черных.

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2 комментария
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Зато цены снизятся на игроков для команд это плюс.
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Игроки высокого уровня все уехали в НХЛ. О ком он?
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