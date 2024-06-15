Селебрини – лучший центрфорвард драфта НХЛ по мнению сайта лиги, Игинла – 3-й, Хелениус – 5-й
Макклин Селебрини возглавил рейтинг лучших центрфорвардов драфта НХЛ.
Официальный сайт лиги опубликовал список из десяти лучших центральных нападающих предстоящего драфта НХЛ-2024.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Макклин Селебрини (университет Бостона, NCAA);
2. Кайден Линдстрем («Медисин Хэт», WHL);
3. Тидж Игинла («Келоуна», WHL);
4. Беркли Каттон («Спокан», WHL);
5. Конста Хелениус («Юкурит», Финляндия);
6. Майкл Хэйдж («Чикаго», USHL);
7. Саша Бойсверт («Маскегон», USHL);
8. Линус Эрикссон («Юргорден», Швеция);
9. Юлиус Миеттинен («Эверетт», WHL);
10. Тедди Стига (сборная США U-18, USHL).