Селебрини – лучший центрфорвард драфта НХЛ по мнению сайта лиги, Игинла – 3-й, Хелениус – 5-й

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Макклин Селебрини возглавил рейтинг лучших центрфорвардов драфта НХЛ.

Официальный сайт лиги опубликовал список из десяти лучших центральных нападающих предстоящего драфта НХЛ-2024.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Макклин Селебрини (университет Бостона, NCAA);

2. Кайден Линдстрем («Медисин Хэт», WHL);

3. Тидж Игинла («Келоуна», WHL);

4. Беркли Каттон («Спокан», WHL);

5. Конста Хелениус («Юкурит», Финляндия);

6. Майкл Хэйдж («Чикаго», USHL);

7. Саша Бойсверт («Маскегон», USHL);

8. Линус Эрикссон («Юргорден», Швеция);

9. Юлиус Миеттинен («Эверетт», WHL);

10. Тедди Стига (сборная США U-18, USHL).

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