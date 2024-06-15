Зарплата Шипачева в минском «Динамо» – около 45 млн рублей в год («СЭ»)

Зарплата Вадима Шипачева в минском «Динамо» составит около 45 млн рублей в год.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В пятницу минское «Динамо» объявило о подписании 2-летнего контракта с нападающим.

В минувшем сезоне 37-летний набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ за «Ак Барс». В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.

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