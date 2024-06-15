Зарплата Шипачева в минском «Динамо» – около 45 млн рублей в год («СЭ»)

Теги Динамо Минск КХЛ Вадим Шипачев Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Зарплата Вадима Шипачева в минском «Динамо» составит около 45 млн рублей в год.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В пятницу минское «Динамо» объявило о подписании 2-летнего контракта с нападающим.

В минувшем сезоне 37-летний Вадим Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ за «Ак Барс». В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.

Шипачев уехал в минское «Динамо». Зачем «Ак Барс» так странно избавился от лидера?

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5 комментариев
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В деньгах подвинулся играть будет и пользу Минску принесёт.
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Не верю
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Жесточайше подвинулся по деньгам, на такие деньги можно было бы и в Авангард, зп как у Пьянова :)
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не боец
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Ответ Ми Ша
Не верю
Бонусами доберёт,наверное.
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