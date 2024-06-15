Федор Канарейкин: «Флорида» играет очень плотно. Хоккеистам «Эдмонтона» сложно пробиться на убойные позиции. Очень хороший, мобильный, интересный хоккей»
Федор Канарейкин высказался о серии «Эдмонтона» с «Флоридой» в финале плей-офф.
«Пантерс» ведут в серии финала Кубка Стэнли со счетом 3-0.
«Очень плотно играет «Флорида». Игрокам «Эдмонтона» крайне сложно пробиться на убойные позиции, выйти на удобные для завершения атак участки льда.
В основном, «Пантерс» убирают соперников из опасных зон в сторону борта. Мы видим очень хороший, мобильный, интересный хоккей», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.