Верхэге о том, что у Мориса еще нет Кубка Стэнли: «Мы хотим выиграть для него»

Картер Верхэге заявил, что «Флорида» хочет выиграть Кубок Стэнли для Пола Мориса.

«Пантерс» ведут в серии финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» со счетом 3-0.

Верхэге высказался о том, что Морис еще не выигрывал Кубок Стэнли.

«Если мы и можем выиграть его для кого-то, то мы хотим сделать это для него», – сказал нападающий «Флориды» Картер Верхэге.

Напомним, тренер Пол Морис занимает 4-е место по победам в НХЛ с учетом плей-офф (938).