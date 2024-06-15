Верхэге о том, что у Мориса еще нет Кубка Стэнли: «Мы хотим выиграть для него»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Пол Морис КХЛ Картер Верхэге Хоккей

Картер Верхэге заявил, что «Флорида» хочет выиграть Кубок Стэнли для Пола Мориса.

«Пантерс» ведут в серии финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном» со счетом 3-0.

Верхэге высказался о том, что Морис еще не выигрывал Кубок Стэнли.

«Если мы и можем выиграть его для кого-то, то мы хотим сделать это для него», – сказал нападающий «Флориды» Картер Верхэге.

Напомним, тренер Пол Морис занимает 4-е место по победам в НХЛ с учетом плей-офф (938). 

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1 комментарий
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А Морис случайно лет 10-12 назад не был тренером Металлурга МГ?
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