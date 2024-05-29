Расписание финальной серии Кубка Стэнли 2024

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Хоккей

Финальная пара участников Кубка Стэнли 2024 для некоторых может показаться неожиданной. Если «Флориду Пантерз» рассматривали в качестве одного из главных претендентов на победу, то «Эдмонтон Ойлерз» изначально в финале не видели. Но по ходу турнира канадцы сильно преобразились и могли рассчитывать не только на своих лидеров Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. «Флорида Пантерз» по-прежнему остаются фаворитами турнира, но шансы на победу «нефтяников» теперь уже не назовешь призрачными. Обе команды оказались достойны финала, и впереди интереснейшая серия. Представляем вашему вниманию ее расписание.

  • «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 9, 11, 14, 16 июня и, в случае необходимости, 19, 22 и 25 июня

У «Флориды» преимущество своей площадки по результатам регулярного сезона. Первые два поединка состоятся в Санрайзе.

➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий