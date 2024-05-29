Расписание финальной серии Кубка Стэнли 2024

Финальная пара участников Кубка Стэнли 2024 для некоторых может показаться неожиданной. Если «Флориду Пантерз» рассматривали в качестве одного из главных претендентов на победу, то «Эдмонтон Ойлерз» изначально в финале не видели. Но по ходу турнира канадцы сильно преобразились и могли рассчитывать не только на своих лидеров Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. «Флорида Пантерз» по-прежнему остаются фаворитами турнира, но шансы на победу «нефтяников» теперь уже не назовешь призрачными. Обе команды оказались достойны финала, и впереди интереснейшая серия. Представляем вашему вниманию ее расписание.

«Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 9, 11, 14, 16 июня и, в случае необходимости, 19, 22 и 25 июня

У «Флориды» преимущество своей площадки по результатам регулярного сезона. Первые два поединка состоятся в Санрайзе.

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