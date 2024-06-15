Вайсфельд о КХЛ: «Не бывает, чтобы календарь устроил всех. Недовольные всегда будут. Главное, что продлены сроки проведения сезона, межигровые циклы станут больше»

Леонид Вайсфельд поделился мыслями о календаре игр КХЛ на сезон-2024/25.

– На ваш взгляд, насколько оптимален календарь сезона-2024/25?

– Так не бывает, чтобы календарь устроил абсолютно всех. Недовольные всегда будут.

Самое главное, что были продлены сроки проведения сезона. Отсюда плюс: межигровые циклы станут больше, и хоккеисты получат больше времени на восстановление.

Кроме того, насколько я понимаю, в игровых днях количество матчей сократится, а значит, у болельщиков появится возможность посмотреть больше хоккея.

В целом лично я положительно оцениваю новый календарь, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

КХЛ опубликовала календарь на сезон-2024/25. «Металлург» сыграет с «Локомотивом» в матче открытия 3 сентября