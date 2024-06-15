Демидов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от The Hockey News, Чернышов – 15-й, Силаев – 17-й

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Иван Демидов занял 2-е место в рейтинге драфта-2024 по версии The Hockey News.

Журналист издания Тони Феррари представил свой финальный рейтинг предстоящего драфта НХЛ, в который вошли 100 хоккеистов.

Список возглавил форвард Макклин Селебрини.

1. н Макклин Селебрини (университет Бостона)

2. н Иван Демидов («СКА-1946»)

3. н Беркли Каттон («Спокан»)

4. н Кайден Линдстрем («Медисин Хэт»)

5. з Зеев Байум (университет Денвера)

6. н Микаэль Брандсегг-Нюгор («Мора»)

7. з Альфонс Фрей («Векше»)

8. н Тидж Игинла («Келоуна Рокетс»)

9. з Артем Левшунов (университет Мичигана)

10. з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)

...15. н Игорь Чернышов («Динамо»)

...17. з Антон Силаев («Торпедо»)

...21. н Никита Артамонов («Торпедо»)

...46. н Федор Аврамов («Капитан»)

...52. н Матвей Гридин («Маскегон»)

53. н Егор Сурин («Локо»)

...56. н Егор Граф («СКА-1946»)

...80. з Матвей Шуравин (ЦСКА)

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