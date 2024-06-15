Демидов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от The Hockey News, Чернышов – 15-й, Силаев – 17-й
Иван Демидов занял 2-е место в рейтинге драфта-2024 по версии The Hockey News.
Журналист издания Тони Феррари представил свой финальный рейтинг предстоящего драфта НХЛ, в который вошли 100 хоккеистов.
Список возглавил форвард Макклин Селебрини.
1. н Макклин Селебрини (университет Бостона)
2. н Иван Демидов («СКА-1946»)
3. н Беркли Каттон («Спокан»)
4. н Кайден Линдстрем («Медисин Хэт»)
5. з Зеев Байум (университет Денвера)
6. н Микаэль Брандсегг-Нюгор («Мора»)
7. з Альфонс Фрей («Векше»)
8. н Тидж Игинла («Келоуна Рокетс»)
9. з Артем Левшунов (университет Мичигана)
10. з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)
...15. н Игорь Чернышов («Динамо»)
...17. з Антон Силаев («Торпедо»)
...21. н Никита Артамонов («Торпедо»)
...46. н Федор Аврамов («Капитан»)
...52. н Матвей Гридин («Маскегон»)
53. н Егор Сурин («Локо»)
...56. н Егор Граф («СКА-1946»)
...80. з Матвей Шуравин (ЦСКА)