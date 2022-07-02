Хоккеист сборной России задержан сотрудниками военкомата, министры спорта 33 стран за усиление санкции против России, Салах продлил контракт с «Ливерпулем»

1. Вратарь сборной России и «Филадельфии» Иван Федотов задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. Экс-хоккеисту ЦСКА стало плохо в военкомате, его увезли на машине скорой помощи. Что вообще происходит???

2. Министры спорта США, Великобритании, Польши и еще 30 стран предложили усилить санкции против российского спорта.

3. Полузащитник Алекс Крал приостановил контракт со «Спартаком» на год. Еще один легионер уехал из РПЛ. Арнор Сигурдссон, кажется, приостановил контракт с ЦСКА.

4. Джокович, Алькарас, Синнер, Норри вышли в 4-й круг «Уимблдона», Бублик выбыл. Жабер, Остапенко, Гарсия пробились в 4-й круг, Саккари, Кербер выбыли

5. Трансферы. «Наполи» объявил о переходе Кварацхелии из «Динамо» Батуми. «Тоттенхэм» купил Ришарлисона у «Эвертона» за 50+10 млн фунтов. «Ман Сити» бесплатно подписал вратаря «Арминии» Ортегу. Толиссо вернулся в «Лион», его продали «Баварии» за 41,5 млн евро 5 лет назад. «Интер» подписал вратаря Онана. Кутепов перешел в «Торпедо» после 10 лет в «Спартаке». Дембеле стал свободным агентом, если «Барса» договорится с Усманом о контракте, его придется регистровать как новый трансфер.

«ПСЖ» хочет продать Месси и Неймара – они не вписываются в новую стратегию клуба. «Зенит» дает 8 млн евро за Эраковича, «Црвена Звезда» хочет 10-12 млн, клубы должны договориться в Сочи. ЦСКА хочет подписать 22-летнего опорника сборной Чили Мендеса, а также купить Осипенко за 3 млн евро, «Ростов» не желает продавать защитника, но отпустит его за 10 млн.

6. Щербакова, Трусова и еще ряд российских фигуристов включены в новый пул допинг-тестирования ISU, Туктамышева и Косторная – нет. Валиева переведена из расширенного пула в регистрируемый, что означает ужесточение контроля.

7. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой в 12-м туре шахматного турнира претендентов. Чтобы гарантировать победу в турнире, Непомнящему осталось набрать 0,5 очка в двух оставшихся турах.

8. Стадион «Барселоны» официально сменил название – «Spotify Камп Ноу».

9. Трехкратный чемпион «Формулы-1» Нельсон Пике допустил расистские и гомофобные высказывания в адрес семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона: «Росберг выиграл чемпионат, так как neguinho слишком часто давал в задницу и выступал плохо».

10. Фанаты «Локомотива» не будут посещать матчи РПЛ из-за введения Fan ID. Клуб накроет баннером с цифрой 12 трибуну болельщиков.

11. Новости НБА. Зак Лавин подпишет максимальный контракт с «Чикаго» – 215,2 млн долларов за пять лет. «Индиана» обменяла Малкольма Брогдона в «Бостон». «Юта» обменяет Руди Гобера в «Миннесоту».

12. «Реал» представил фиолетовую выездную форму на сезон-2022/23. У домашней формы «МЮ» – воротник поло с дизайном из треугольников в стиле 1994 года. Гостевая форма «Баварии» – белая с золотыми элементами.

13. Австралия ввела санкции против Алины Кабаевой.

14. Мохамед Салах продлил контракт с «Ливерпулем» до 2025 года. Египтянин будет получать более 350 тысяч фунтов в неделю – рекорд в истории клуба.

15. Хабиб Нурмагомедов и Даниэль Кормье введены в Зал славы UFC.

16. Андреа Пирло может потерять 500 тысяч евро из-за вилл, принадлежащих близкому к Владимиру Путину олигарху. Недвижимость, которую покупал итальянец, тренирующий турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк», конфисковали.

17. «Сочи» обыграл «Пари НН» на Кубке PARI Премьер, но только по пенальти, что позволило «Зениту» досрочно выиграть турнир – впервые в истории.

18. США досрочно победили в медальном зачете ЧМ-2022 по водным видам спорта, Китай – 2-й, Италия – 3-я. Российская команда отстранена.

19. Лампэр победил на первом этапе «Тур де Франс», ван Арт – 2-й, Погачар – 3-й, Власов – 21-й.

20. «Ленинград» и МакSим выступят перед матчем «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок России.

Цитаты дня:

Врач Шветский о допинге Валиевой: «Гипотетически диверсия возможна. Подсыпать или подмешать нечто реально в раздевалке, туалете – там нет видеонаблюдения»

Вяльбе о том, что на Кубке России по лыжам не будет призовых: «Средств нет, будут бегать за медали. Если они хотят бегать только за деньги – им надо в футбол»

Футболист-гей Кавалло о трансгендерах в спорте: «Они ничем не отличаются от других. Я хочу, чтобы людям было комфортно быть самими собой»

Роднина о пиве на стадионах: «Все будут приходить, чтобы выпить. К чему прикатимся? Спорт должен пропагандировать здоровый образ жизни»

Ашот Хачатурянц: «Суперкубок в Петербурге – нарушение спортивного принципа. «Спартак» болезненно проиграл «Зениту» 1:7»

Томас Мюллер: «Я очарован лошадьми. Их плюс – они не говорят. Лошадь не скажет: «Почему ты снова не попал по воротам?»

Зарема Салихова: «РФС подлым способом превратил Суперкубок в корпоратив «Газпрома» со Шнуром в угоду начальнику»

Льюис Хэмилтон: «Поддержка Путина вне моего понимания. Не мог поверить, когда услышал слова Экклстоуна»