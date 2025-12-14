  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Беруби после 3:6 от «Эдмонтона»: «Лидеры «Торонто» должны гораздо лучше контролировать ситуацию. Нюландер играл, но его уровень не был даже близок к 75%, он болен»
9

Беруби после 3:6 от «Эдмонтона»: «Лидеры «Торонто» должны гораздо лучше контролировать ситуацию. Нюландер играл, но его уровень не был даже близок к 75%, он болен»

Главный тренер «Торонто» раскритиковал лидеров клуба.

Главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби после игры против «Эдмонтона» (3:6) раскритиковал лидеров «Мэйпл Лифс». 

Защитник Морган Райлли завершил матч с показателем полезности «минус 3». Нападающие Остон Мэттьюс (2 броска), Джон Таварес (2 броска, «минус 3») и Вильям Нюландер («минус 3») не набрали очков в этой игре.

Нюландер пропустил последние 6 минут матча.

«Наши лидеры должны гораздо лучше контролировать ситуацию, чем сейчас. На мой взгляд, все дело в настрое, независимо от того, проигрываем мы или ведем в счете, как это было в матче с «Сан-Хосе».

Нужно проявлять больше настойчивости и быть более прямолинейными в том, как мы хотим играть. Мы не делаем этого в третьем периоде две игры подряд.

Нюландер играл сегодня, но, очевидно, его уровень не был даже близок к 75%. Он болен. Он играл, но, знаете… я не думаю, что был смысл продолжать выпускать его на площадку», – сказал Беруби.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportskeeda
logoТоронто
logoЭдмонтон
logoВильям Нюландер
logoМорган Райлли
logoНХЛ
logoОстон Мэттьюс
logoДжон Таварес
logoКрэйг Беруби
logoЗдоровье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Джерри отразил 25 из 28 бросков «Торонто» в дебютном матче за «Эдмонтон». Вратарь сыграл в шлеме в цветах «Питтсбурга»
вчера, 07:45Фото
Вратарь «Торонто» Ахтямов дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче с «Эдмонтоном». Он отразил все 5 бросков и стал 10-м голкипером из России в этом сезоне
вчера, 03:22Видео
Подколзин сделал дубль за 34 секунды в матче с «Торонто» и стал 2-й звездой. У него 8+7 в 32 играх в сезоне при лучшей в «Эдмонтоне» полезности «+13»
вчера, 03:10Видео
Главные новости
Юрий Жирков: «Не смотрел Кубок Первого канала. Даже не знал, что играют. Потом узнал, что «Россия 25» обыграла всех или 11:0 или 12:1»
9 минут назад
Владислав Третьяк: «ФХР делает все, чтобы русские игроки были готовы выступать на соревнованиях самого высокого уровня. Важно, что у нас есть такие возможности, как Кубок Первого канала»
35 минут назад
Разин и Заварухин стали тренерами команды Ural Stars на Матче звезд КХЛ. Они возглавляют «Металлург» и «Автомобилист»
49 минут назад
Гендиректор «Авангарда» о тренировке фарм-клуба в СКК Блинова: «Думал, меня не прошибешь, но появились слезы, когда капитан рванул на лед. Это возрождение, реинкарнация»
сегодня, 14:16Видео
«Сибирь» вернула Сушко из «Нефтехимика» за денежную компенсацию. Форвард набрал 2 очка в 12 матчах сезона КХЛ
сегодня, 14:03
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Анахайм», «Тампа» против «Флориды», «Даллас» сыграет с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 13:50
Ротенберг о КПК: «Хочу поблагодарить клубы КХЛ, которые пошли навстречу и отпустили игроков. Такое взаимодействие и отклик – основа сильной сборной и развития российского хоккея»
сегодня, 13:26
Бабаев опроверг возможный обмен Кузнецова в «Спартак»: «Даже близко ничего не было. Люди хайпуют. К нему приехала семья, он вдохновлен. Вопросов по его форме не будет – много работал»
сегодня, 13:23
Третьяк о КПК: «Ребята сыграли так, как и должна играть сборная России. Яркий, атакующий хоккей. 12 голов в двух матчах – то, чего ждут болельщики на трибунах и у телеэкранов»
сегодня, 13:10
Василий Пономарев: «Отар Кушанашвили много правильного говорит, если мыслить, а не просто ряху разинуть. Нашей элите можно у него поучиться»
сегодня, 12:45
Ко всем новостям
Последние новости
Корешков о готовности возглавить «Трактор»: «Если руководство доверит эту должность, то готов, и буду делать все, чтобы клуб был успешен и преследовал самые высокие цели»
21 минуту назад
Плющев о российском хоккее: «Столько лет нам рассказывали, что у нас все здорово, но боюсь, что могут быть проблемы после возвращения. Не хотелось бы, чтобы о нас ноги вытирали»
сегодня, 12:56
Абросимов о посещении балета вместе с «Россией 25»: «Я еще не дорос до этого, мне кажется. Это было в новинку. После первого акта нам разрешили покинуть данное зрелище»
сегодня, 12:30
Артюхин о КПК: «Оппоненты слабые, Казахстан становится только хуже, динамики роста нет. Если бы Россию допустили до соревнований, мы бы пошумели. У нас всегда набиралась сильная сборная»
сегодня, 11:56
Алексей Морозов: «Команда из Сербии не готова вступить в КХЛ. Заинтересованность есть, но нет достаточного финансирования. Появится спонсор – будем рассматривать»
сегодня, 11:12
Гендиректор «Динамо»: «Любая команда всегда ищет варианты усиления, мы – не исключение. Если хотим взять игрока, нужно, чтобы другой клуб его отдал»
сегодня, 10:10
Жена Шарипзянова сообщила о беременности: «Открываю дверь с ноги! Да что там с ноги, залетаю верхом на ракете😂». У капитана «Авангарда» есть двое детей – сын и дочь
сегодня, 09:47
Силантьев о КПК: «Особые эмоции, когда играешь с флагом и названием своей страны на форме. Сделали все, чтобы оправдать доверие тренеров и не разочаровать болельщиков»
сегодня, 09:11
Директор «Металлурга» об игре вратарей: «Мы полностью доверяем ребятам, уверенно идем этой бригадой. Про Набокова скажу, что все это психология»
сегодня, 07:15
Карлссон о «Питтсбурге» после 2 поражений за 2 дня при преимуществе в 3 шайбы: «Сегодня «Юта» нас переигрывала, а не сами себе проиграли. Это хороший знак»
сегодня, 06:58