Беруби после 3:6 от «Эдмонтона»: «Лидеры «Торонто» должны гораздо лучше контролировать ситуацию. Нюландер играл, но его уровень не был даже близок к 75%, он болен»
Главный тренер «Торонто» Крэйг Беруби после игры против «Эдмонтона» (3:6) раскритиковал лидеров «Мэйпл Лифс».
Защитник Морган Райлли завершил матч с показателем полезности «минус 3». Нападающие Остон Мэттьюс (2 броска), Джон Таварес (2 броска, «минус 3») и Вильям Нюландер («минус 3») не набрали очков в этой игре.
Нюландер пропустил последние 6 минут матча.
«Наши лидеры должны гораздо лучше контролировать ситуацию, чем сейчас. На мой взгляд, все дело в настрое, независимо от того, проигрываем мы или ведем в счете, как это было в матче с «Сан-Хосе».
Нужно проявлять больше настойчивости и быть более прямолинейными в том, как мы хотим играть. Мы не делаем этого в третьем периоде две игры подряд.
Нюландер играл сегодня, но, очевидно, его уровень не был даже близок к 75%. Он болен. Он играл, но, знаете… я не думаю, что был смысл продолжать выпускать его на площадку», – сказал Беруби.