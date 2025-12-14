Беруби после 3:6 от «Эдмонтона»: «Лидеры «Торонто» должны гораздо лучше контролировать ситуацию. Нюландер играл, но его уровень не был даже близок к 75%, он болен»

Главный тренер «Торонто» раскритиковал лидеров клуба.

Главный тренер «Торонто » Крэйг Беруби после игры против «Эдмонтона » (3:6) раскритиковал лидеров «Мэйпл Лифс».

Защитник Морган Райлли завершил матч с показателем полезности «минус 3». Нападающие Остон Мэттьюс (2 броска), Джон Таварес (2 броска, «минус 3») и Вильям Нюландер («минус 3») не набрали очков в этой игре.

Нюландер пропустил последние 6 минут матча.

«Наши лидеры должны гораздо лучше контролировать ситуацию, чем сейчас. На мой взгляд, все дело в настрое, независимо от того, проигрываем мы или ведем в счете, как это было в матче с «Сан-Хосе».

Нужно проявлять больше настойчивости и быть более прямолинейными в том, как мы хотим играть. Мы не делаем этого в третьем периоде две игры подряд.

Нюландер играл сегодня, но, очевидно, его уровень не был даже близок к 75%. Он болен. Он играл, но, знаете… я не думаю, что был смысл продолжать выпускать его на площадку», – сказал Беруби.