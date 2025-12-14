Кочетков отразил 15 из 18 бросков «Филадельфии» и не пропустил в серии буллитов. Победа – 5-я в 7 играх в сезоне

Петр Кочетков отразил 15 из 18 бросков «Филадельфии» и выиграл серию буллитов.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:3 Б).

26-летний россиянин отразил 15 из 18 бросков в основное и дополнительное время. В серии буллитов из 4 раундов он не пропустил ни разу.

Победа стала для Петра 5-й в 7 матчах в текущем сезоне, в котором он пропустил уже 2 отрезка из-за травм. У голкипера 90,2% сэйвов при коэффициенте надежности 2,10.