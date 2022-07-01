Шветский о допинге Валиевой: «Гипотетически диверсия возможна. Подсыпать или подмешать нечто реально в раздевалке, туалете – там нет видеонаблюдения»

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский поделился мнением о том, возможна ли диверсия в случае с положительной допинг-пробой .

25 декабря прошлого года Валиева сдала положительную пробу на триметазидин. Это произошло на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

– Применительно к си­туации с Валиевой рассматривался ли вариант диверсии? Ведь политическая антироссийская подоплека допинговых скандалов очевидна. Да и жесткая конкуренция теоретически могла бы стать мотивом – сюжетов подобного рода в истории немало...

– Чтобы идти в CAS с этой версией, нужно иметь доказательную базу – видеозапись, например, на которой некий злодей подливает Камиле в компот нечто запрещенное.

А без доказательств предлагать версию саботажа бесполезно – её просто не посчитают состоятельной и без лишних слов дисквалифицируют.

– То есть, по-вашему, диверсия исключается?

– Гипотетически диверсия возможна. В связи с ковидом спортсмены длительное время находились на карантине, в специально организованном «пузыре» – и на сборах, и на тренировках, и на соревнованиях.

Кто-то со стороны проникнуть «за кулисы» не мог. А осуществить диверсию, подсыпать или подмешать нечто реально лишь в раздевалке, туалете – там нет видеонаблюдения.

Такого «пузыря» не было только во время чемпионата России в Петербурге. Как раз допинг-проба с этого соревнования и оказалась положительной. Подчеркиваю, я ничего не утверждаю, просто пытаюсь анализировать.

– Наверное, логично было бы спецслужбам расследовать эту историю? Ведь вопросов и версий предостаточно…

– Недавно меня вызывали в Федеральную службу по обороту наркотиков, и я четыре часа подробно, со всеми деталями рассказывал, что и как происходило до, во время и после соревнований.

Надеюсь, ФСКН разберётся, сумеет раскрыть эту «китайскую шкатулку». Совокупность косвенных фактов, которые могут определять мотив и возможный злой умысел, я предоставил.

А еще я написал письмо в Следственный комитет, подробно изложил факты, дал оценку публикациям в СМИ, которые касались допингового скандала, – сказал Шветский.

Наши врачи написали статью о препарате, который найден у Валиевой. Вывод: его применение в спорте не имеет смысла