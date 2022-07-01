Вратарь «Филадельфии» Федотов задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата («СЭ»)

Вратарь Иван Федотов задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что причина случившегося пока неизвестна.

Ранее появилась информация о том, что военная прокуратура обратилась в полицию Петербурга по поводу вратаря «Филадельфии» и сборной России.

Сообщалось, что «есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии».

Напомним, 7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год. В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.