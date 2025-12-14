Агент Холлоуэлла о возможном обмене в ЦСКА: «Я бы не торопился об этом говорить. Сейчас в КХЛ ходит много слухов»
Агент Холлоуэлла высказался о возможном обмене хоккеиста.
Агент Сергей Исаков, представляющий интересы защитника «Лады» Мака Холлоуэлла, прокомментировал слухи о возможном обмене игрока.
– Действительно ли Холлоуэлл в ближайшее время будет обменян из «Лады» в ЦСКА?
– Я бы не торопился об этом говорить, так как сейчас в КХЛ ходит много слухов и предположений, кто и куда будет обменян, – сказал Исаков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
