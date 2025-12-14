Агент Холлоуэлла о возможном обмене в ЦСКА: «Я бы не торопился об этом говорить. Сейчас в КХЛ ходит много слухов»

Агент Холлоуэлла высказался о возможном обмене хоккеиста.

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы защитника «Лады» Мака Холлоуэлла , прокомментировал слухи о возможном обмене игрока.

– Действительно ли Холлоуэлл в ближайшее время будет обменян из «Лады» в ЦСКА?

– Я бы не торопился об этом говорить, так как сейчас в КХЛ ходит много слухов и предположений, кто и куда будет обменян, – сказал Исаков.