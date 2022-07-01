Фанаты «Локомотива» не будут посещать матчи РПЛ из-за введения Fan ID

Болельщики «Локомотива» отказались от посещение матчей РПЛ из-за Fan ID.
«После долгих обсуждений внутри сообщества фанатов «Локомотива» и отдельно внутри UnitedSouth мы приняли решение отказаться от походов на матчи РПЛ в качестве протеста против ввода в новом сезоне Премьер-лиги «Паспорта болельщика».
Мы не бросаем команду и продолжим поддерживать ее, но за пределами стадиона.
Еще раз повторим свою позицию в отношении самого документа: мы отказываемся оформлять Fan ID ради простого и обычного для всех нас посещения футбола. Все аргументы мы писали еще зимой. Но основной остается тем же: домой по паспорту не ходят!
Фанат – не преступник. Stop Fan ID!
P.S. Фанат, оформивший Fan ID, больше не может считать себя частью движа. Если такой найдется среди UnitedSouth, он автоматически не может больше иметь никакого отношения к нашей организации», – говорится в заявлении болельщиков команды UnitedSouth.
Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура