Фанаты «Локомотива» не будут посещать матчи РПЛ из-за введения Fan ID

Болельщики «Локомотива» отказались от посещение матчей из-за Fan ID.

«После долгих обсуждений внутри сообщества фанатов и отдельно внутри UnitedSouth мы приняли решение отказаться от походов на матчи РПЛ в качестве протеста против ввода в новом сезоне Премьер-лиги «Паспорта болельщика».

Мы не бросаем команду и продолжим поддерживать ее, но за пределами стадиона.

Еще раз повторим свою позицию в отношении самого документа: мы отказываемся оформлять Fan ID ради простого и обычного для всех нас посещения футбола. Все аргументы мы писали еще зимой. Но основной остается тем же: домой по паспорту не ходят!

Фанат – не преступник. Stop Fan ID!

P.S. Фанат, оформивший Fan ID, больше не может считать себя частью движа. Если такой найдется среди UnitedSouth, он автоматически не может больше иметь никакого отношения к нашей организации», – говорится в заявлении болельщиков команды UnitedSouth.

Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура