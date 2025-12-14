Ничушкин забил «Нэшвиллу» в пустые ворота – 8-й гол в сезоне 8-м броском в матче. У него 16 очков в 24 играх
Валерий Ничушкин забил «Нэшвиллу» в пустые ворота – 8-й гол в сезоне.
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (4:2).
На счету 30-летнего нападающего стало 16 (8+8) очков в 24 играх в текущем сезоне при полезности «+3».
Сегодня Ничушкин (17:45, «+1») отметился 8 бросками в створ (точным стал последний) и 1 силовым приемом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
