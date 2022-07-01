Хабиб и Кормье официально введены в Зал славы UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялась церемония введения в Зал славы UFC.

Бывший обладатель титула в легком весе и экс-чемпион двух дивизионов официально введены в Зал славы.

Дагестанский боец был включен в Зал славы UFC в марте 2022 года во время проведения турнира UFC 272.

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках в ММА. В октябре 2020-го, после победы над Джастином Гейджи, россиянин объявил о завершении карьеры.

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