Хабиб и Кормье официально введены в Зал славы UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялась церемония введения в Зал славы UFC.
Бывший обладатель титула в легком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-чемпион двух дивизионов Даниэль Кормье официально введены в Зал славы.
Дагестанский боец был включен в Зал славы UFC в марте 2022 года во время проведения турнира UFC 272.
Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках в ММА. В октябре 2020-го, после победы над Джастином Гейджи, россиянин объявил о завершении карьеры.
UFC выпустил видеоролик в честь включения Хабиба в Зал славы