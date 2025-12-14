Селебрини сделал 30 ассистов в 33 играх в сезоне НХЛ. Среди игроков в возрасте до 20 лет быстрее такой отметки достигали только Гретцки, Кросби, Лемье и Фрэнсис

Макклин Селебрини сделал 30 ассистов за сезон в 33 играх.

Форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом » (6:5 ОТ).

В 33 играх в текущем сезоне у 19-летнего канадца стало 47 (16+31) очков в 33 играх при полезности «+11». Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги и 2-м – в гонке ассистентов.

Ранее в истории лиги только 4 игрока в возрасте до 20 лет достигли отметки 30 ассистов за сезон быстрее, чем Селебрини.

Это были Уэйн Гретцки (1979/80 – 29 игр, 1980/81 – 25 игр, «Эдмонтон»), Сидни Кросби (2006/07 – 27 игр, «Питтсбург»), Марио Лемье (1984/85 – 28 игр, «Питтсбург») и Рон Фрэнсис (1982/83 – 30 игр, «Хартфорд»).

Нападающий «Шаркс» повторил достижение Стива Айзермана (1984/85 – 33 игры, «Детройт»).