«Тур де Франс». Первый этап. Гонщики проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

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1 июля в Копенгагене стартует многодневка «Тур де Франс». Гонщики проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом. 

«Тур де Франс»

Первый этап

Копенгаген, Дания

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

13,2 км

Профиль/Карта

Начало – 17.00 по московскому времени. 

Фавориты

Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates)

Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma)

Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)

Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious)

Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma)

Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ)

Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix)

Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)

Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin-Fenix)

Фабио Якобсен (Нидерланды, Quick-Step Alpha Vinyl)

Энрик Мас (Испания, Movistar)

Бенуа Конфруа (Франция, AG2R Citroën)

Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2022»

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