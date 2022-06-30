«Тур де Франс». Первый этап. Гонщики проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

1 июля в Копенгагене стартует многодневка «Тур де Франс». Гонщики проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом.
«Тур де Франс»
Первый этап
Копенгаген, Дания
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
13,2 км
Начало – 17.00 по московскому времени.
Фавориты
Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates)
Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma)
Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)
Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious)
Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma)
Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ)
Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix)
Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)
Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin-Fenix)
Фабио Якобсен (Нидерланды, Quick-Step Alpha Vinyl)
Энрик Мас (Испания, Movistar)
Бенуа Конфруа (Франция, AG2R Citroën)
Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2022»