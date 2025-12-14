Клингберг с дублем, Макдэвид с 2+1 и Хеллибак с 24 сэйвами против «Вашингтона» в 1-м матче после травмы – звезды дня в НХЛ

Джон Клингберг, Коннор Макдэвид и Коннор Хеллибак – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – вратарь «Виннипега » Коннор Хеллибак , отразивший 24 из 25 бросков в матче с «Вашингтоном» (5:1). Американец вернулся в состав «Джетс», пропустив около месяца из-за операции на колене.

Вторая звезда – капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид с 3 (2+1) очками в матче с «Торонто» (6:3). Канадец вторым в сезоне достиг отметки 50 очков и сократил отставание от лидера гонки бомбардиров – Нэтана Маккиннона из «Колорадо» – до 4 баллов.

Первая звезда – защитник «Сан-Хосе» Джон Клингберг с дублем в ворота «Питтсбурга» (6:5 ОТ). Его гол в овертайме принес «Шаркс» первую в истории клуба победу при отыгранном дефиците в 4 шайбы в третьем периоде.