  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никишин забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Флайерс». Защитник «Каролины» вышел в 3-й паре и сыграл 13:26 – минимальное время в сезоне
Видео
3

Никишин забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Флайерс». Защитник «Каролины» вышел в 3-й паре и сыграл 13:26 – минимальное время в сезоне

Александр Никишин забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Филадельфией».

Защитник «Каролины» Александр Никишин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:3 Б). 

В 30 играх в текущем сезоне у 24-летнего россиянина стало 11 (4+7) очков при полезности «плюс 11» и среднем времени на льду 19:01. 

Сегодня Никишин вышел на лед в третьей паре обороны «Харрикейнс» вместе с Йоэлем Нюстремом и сыграл 13:26 – минимальное время в сезоне. 

Александр завершил встречу с нейтральной полезностью, отметился 1 броском в створ, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoФиладельфия
logoКаролина
logoАлександр Никишин
logoНХЛ
logoЙоэль Нюстрем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Мурашов впервые пропустил 5 шайб в матче НХЛ – от «Юты»: 32 сэйва из 37
21 минуту назад
Капризов набрал 2+1 в матче с «Бостоном», став 2-й звездой. У него 20+17 в 33 играх
сегодня, 01:56Видео
НХЛ. «Нью-Джерси» уступил «Ванкуверу», «Питтсбург» проиграл «Юте», «Каролина» одолела «Филадельфию», «Миннесота» забила 6 голов «Бостону», «Эдмонтон» в гостях у «Монреаля»
сегодня, 01:44Live
Мичков сделал передачу и не реализовал послематчевый буллит против «Каролины», набрав очки впервые за 5 игр. У форварда «Филадельфии» 8+9 в 31 матче
сегодня, 01:36Видео
Свечников забил победный гол в матче с «Филадельфией» в серии буллитов. У форварда «Каролины» 7+11 в 32 играх
сегодня, 01:21Видео
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
13 декабря, 20:50Тесты и игры
Кирилл Сафронов о Ротенберге: «У него хорошие шансы возглавить сборную, когда Россию допустят на турниры. Не удивлюсь, если какой-либо клуб КХЛ его пригласит»
вчера, 20:54
Фетисов о ситуации с разливом мазута на черноморском побережье: «Катастрофа. В мире нет технологий ликвидации таких ситуаций. Власти сделали все, волонтерам благодарность»
вчера, 20:44
Воробьев об Исакове: «Молодец. Ведет себя нормально, без зубочистки ходит по лавке. Как некоторые иностранцы делают, а потом убегают из команды, и все в шоке»
вчера, 20:25
Фетисов об экологии: «Президент говорит, что природа – главное богатство. Нужно призвать мир образумиться, не тратить деньги на раздувание конфликтов, а вложить в восстановление природы»
вчера, 19:36
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Юты» Бут набрал 1-е очко в НХЛ – в 7-м матче: передача в игре с «Питтсбургом»
6 минут назад
Никишин набрал очки в 3-м матче подряд – передача против «Филадельфии». У защитника «Каролины» 4+8 в 31 игре
36 минут назад
Сергачев сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У защитника «Юты» 4+18 в 34 играх
51 минуту назад
Фетисов об отсранении россиян: «Важно поддержать тех, кто сегодня страдает не по своей вине. Когда видим пустые трибуны на внутренних соревнованиях, у спортсмена руки опускаются»
вчера, 21:48
Третьяк о победе «России 25» в КПК: «Очень понравились и результат, и игра. Сыграли так, как и должна играть сборная России. Команда показала правильный подход к делу»
вчера, 21:13
Коваленко о допуске России на ЮЧМ: «Надо организовать серии между сборными России, США, Канады. Молодые игроки смогут быстро компенсировать потери последних лет»
вчера, 20:04
Корешков о приглашении в штаб «Трактора»: «Долго не думал. Это сильная команда, есть шанс побороться за титул»
вчера, 19:49
Рыбин о «Сочи»: «Команда строится, пригласить Гусева или Шипачева возможности нет, понятно. Пассажиров и равнодушных в клубе нет, можно двигаться вперед»
вчера, 19:05
Вайсфельд о ЦСКА: «Главный провал этого сезона. Есмантович говорил о Спронге, что «мало быть звездой». А вы не знали о его проблемах, когда подписывали?»
вчера, 18:22
Сурин стал лучшим игроком Кубка Первого канала в Новосибирске. Комментатор Скворцов вручил награду форварду «России 25»
вчера, 17:46Фото