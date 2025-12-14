Никишин забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Флайерс». Защитник «Каролины» вышел в 3-й паре и сыграл 13:26 – минимальное время в сезоне

Александр Никишин забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Филадельфией».

Защитник «Каролины» Александр Никишин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:3 Б).

В 30 играх в текущем сезоне у 24-летнего россиянина стало 11 (4+7) очков при полезности «плюс 11» и среднем времени на льду 19:01.

Сегодня Никишин вышел на лед в третьей паре обороны «Харрикейнс» вместе с Йоэлем Нюстремом и сыграл 13:26 – минимальное время в сезоне.

Александр завершил встречу с нейтральной полезностью, отметился 1 броском в створ, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери.