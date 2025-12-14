Джерри отразил 25 из 28 бросков «Торонто» в дебютном матче за «Эдмонтон». Вратарь сыграл в шлеме в цветах «Питтсбурга»

Тристан Джерри отразил 25 из 28 бросков «Торонто» в дебютном матче за «Эдмонтон».

Вратарь «Эдмонтона » Тристан Джерри дебютировал в составе своей новой команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто » (6:3).

30-летний канадец, на днях выменянный «нефтяниками» у «Питтсбурга » (в обратном направлении отправился вратарь Стюарт Скиннер), отразил 25 из 28 бросков и записал в актив победу.

Отметим, что Джерри вышел на игру в маске в цветах «Пингвинс».

