Джерри отразил 25 из 28 бросков «Торонто» в дебютном матче за «Эдмонтон». Вратарь сыграл в шлеме в цветах «Питтсбурга»
Тристан Джерри отразил 25 из 28 бросков «Торонто» в дебютном матче за «Эдмонтон».
Вратарь «Эдмонтона» Тристан Джерри дебютировал в составе своей новой команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (6:3).
30-летний канадец, на днях выменянный «нефтяниками» у «Питтсбурга» (в обратном направлении отправился вратарь Стюарт Скиннер), отразил 25 из 28 бросков и записал в актив победу.
Отметим, что Джерри вышел на игру в маске в цветах «Пингвинс».
«Эдмонтон» обменял вратаря, с которым 2 года подряд играл в финале. Зачем?!
