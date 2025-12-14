Илья Воробьев: готов снова работать в КХЛ.

Тренер Илья Воробьев заявил, что готов снова работать в Фонбет Чемпионате КХЛ.

29 апреля Воробьев покинул пост главного тренера ЦСКА .

– Что вы делали после ухода из ЦСКА? Немного пропали из виду.

– Я занимался самообразованием. И прочел несколько лекций – и для молодежной команды, и в Высшей школе тренеров для молодых специалистов. Были мысли снова отправиться на стажировку в НХЛ , но пока не сложилось.

– Вы готовы вернуться к активной работе в КХЛ?

– Да. Хорошо отдохнул, восстановился – и готов снова работать в КХЛ, рассматривая предложения.

– Тяжело будет принимать клуб КХЛ, когда вы с ним не проходили предсезонку?

– Я не думаю, что это станет большой проблемой. Половина чемпионата уже прошла. Фактор предсезонки не скажется, – сказал Воробьев.