Тренер Илья Воробьев заявил, что готов снова работать в Фонбет Чемпионате КХЛ.
29 апреля Воробьев покинул пост главного тренера ЦСКА.
– Что вы делали после ухода из ЦСКА? Немного пропали из виду.
– Я занимался самообразованием. И прочел несколько лекций – и для молодежной команды, и в Высшей школе тренеров для молодых специалистов. Были мысли снова отправиться на стажировку в НХЛ, но пока не сложилось.
– Вы готовы вернуться к активной работе в КХЛ?
– Да. Хорошо отдохнул, восстановился – и готов снова работать в КХЛ, рассматривая предложения.
– Тяжело будет принимать клуб КХЛ, когда вы с ним не проходили предсезонку?
– Я не думаю, что это станет большой проблемой. Половина чемпионата уже прошла. Фактор предсезонки не скажется, – сказал Воробьев.
