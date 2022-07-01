Ашот Хачатурянц: «Суперкубок в Петербурге – нарушение спортивного принципа. «Спартак» болезненно проиграл «Зениту» 1:7»

недоволен проведением матча за в Санкт-Петербурге.

– Вы голосовали против проведения Суперкубка в Петербурге. Почему?

– На мой взгляд, это нарушение спортивного принципа. Если бы Петербург был принят хотя бы когда у «Динамо» гипотетически оставался шанс оказать конкуренцию «Зениту» и стать чемпионом, либо когда «Спартак» еще не сыграл, условно, полуфинал, тогда понятно. Нравится, не нравится «Спартаку», поехал – сыграл.

Но город не был назначен заранее. При этом все знают, что очень болезненно проиграл 1:7 в этом сезоне. Назначать игру в Санкт-Петербурге – это нарушение спортивного принципа. Свою точку зрения я высказал и Александру Валерьевичу Дюкову, и потом высказал на исполкоме, и голосовал против.

Аргумент, что это больше шоу, а не спортивное мероприятие… Я считаю, что между и «Спартаком» не может быть шоу. Даже если они будут играть 5 на 5 во дворе, то будут биться насмерть. В этом прелесть нашего футбола. Слава богу, что есть такие команды, как «Зенит» и «Спартак», которые являются принципиальными соперниками и игры которых всегда вызывают максимальный интерес.

Поэтому я был против проведения матча в Петербурге. И считаю, что моя позиция была правильной, – сказал бывший президент в интервью ютуб-каналу «Коммент.Шоу».