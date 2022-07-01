Пирло может потерять 500 тысяч евро из-за вилл, принадлежащих близкому к Путину олигарху. Недвижимость, которую покупал Андреа, конфисковали

пострадал из-за сделки с недвижимостью российского олигарха.

Тренер турецкого клуба планировать купить две виллы в Тоскане, объединенные в один комплекс.

30 мая чемпион мира в составе сборной Италии внес залог за покупку в размере 500 тысяч евро, обязавшись заплатить еще 2,6 млн евро до 31 августа для завершения покупки.

Однако суд провинции Лукка постановил конфисковать недвижимость. Причина – суд в отношении владельца вилл, которым оказался неназванный российский олигарх, близкий к президенту России Владимиру Путину, сообщает La Nazione.

В 2020 году российский бизнесмен купил эту недвижимость за 7,2 млн евро. Однако олигарх не оплатил стоимость консультационных услуг агентству недвижимости, которые оцениваются в 200-250 тысяч евро.

В этом году российский владелец решил продать недвижимость, но продажа была заблокирована по решению суда после конфискации.

Отмечается, что Пирло ничего не знал о юридических сложностях с покупкой вилл. Теперь экс-игрок «Ювентуса» и «Милана» может потерять уплаченный залог.