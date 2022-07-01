«Наполи» объявил о трансфере Кварацхелии из «Динамо» Батуми

официально стал игроком «Наполи».

Неаполитанский клуб объявил о покупке 21-летнего игрока у «Динамо» Батуми.

Кварацхелия выступал за Батуми после расторжения контракта с «Рубином».

Ранее стало известно, что трансфер грузина обошелся «Наполи» в 10 млн евро, а зарплата игрока составит около 1 млн.

Не мог оставаться в России, был контракт с «Юве», «Рубин» получит от «Наполи» чуть-чуть. Детали отъезда Хвичи

Хвиче будет тяжело в «Наполи»: Спаллетти ограничивает инстинктивных дриблеров и убирает тех, кто не следует установкам