«Наполи» объявил о трансфере Кварацхелии из «Динамо» Батуми

Хвича Кварацхелия официально стал игроком «Наполи».
Неаполитанский клуб объявил о покупке 21-летнего игрока у «Динамо» Батуми.
Кварацхелия выступал за «Динамо» Батуми после расторжения контракта с «Рубином».
Ранее стало известно, что трансфер грузина обошелся «Наполи» в 10 млн евро, а зарплата игрока составит около 1 млн.
Не мог оставаться в России, был контракт с «Юве», «Рубин» получит от «Наполи» чуть-чуть. Детали отъезда Хвичи
Хвиче будет тяжело в «Наполи»: Спаллетти ограничивает инстинктивных дриблеров и убирает тех, кто не следует установкам