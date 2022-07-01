Томас Мюллер: «Я очарован лошадьми. Их плюс – они не говорят. Лошадь не скажет: «Почему ты снова не попал по воротам?»

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Томас Мюллер рассказал о своем увлечении лошадьми.

Полузащитник «Баварии» поделился впечатлениями от выступления жены на конноспортивный фестивале в Аахене, где она заняла 12-е место.

«Мы с женой и наше окружение очарованы лошадьми. Аахен – это Мекка конного спорта, можно сравнить с Лигой чемпионов.

Для нас лошади – тема номер один для разговора. Мне нравится быть частью этого турнира, это весело.

Смотреть за тем, как лошади растут, переживать с ними различные моменты с самого их рождения очень интересно.

Плюс лошадей в том, что они не говорят. Лошадь не скажет вечером: «Ты сегодня не так хорошо поработал, почему ты снова не попал по воротам?» – сказал Мюллер, вместе с женой владеющий конюшней.

Конь Мюллера травмировался при подготовке к сезону случки. Теперь конюшня игрока «Баварии» продает сперму животного по 200 евро за порцию

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