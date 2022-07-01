Салах будет получать более 350 тысяч фунтов в неделю – рекорд в истории «Ливерпуля»

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Мохамед Салах получил рекордную зарплату в истории «Ливерпуля».

1 июля 30-летний египтянин подписал новое соглашение с мерсисайдским клубом до 2025 года.

«Ливерпуль» будет платить футболисту более 350 тысяч фунтов в неделю, сообщает The Telegraph.

Также в контракте Салаха прописаны дополнительные бонусы за личные достижения, выраженные голах и результативных передачах.

В минувшем сезоне вингер забил 31 гол и отдал 15 передач в 51 матче за клуб во всех турнирах.

Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году.

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