Салах будет получать более 350 тысяч фунтов в неделю – рекорд в истории «Ливерпуля»

Мохамед Салах получил рекордную зарплату в истории «Ливерпуля».
1 июля 30-летний египтянин подписал новое соглашение с мерсисайдским клубом до 2025 года.
«Ливерпуль» будет платить футболисту более 350 тысяч фунтов в неделю, сообщает The Telegraph.
Также в контракте Салаха прописаны дополнительные бонусы за личные достижения, выраженные голах и результативных передачах.
В минувшем сезоне вингер забил 31 гол и отдал 15 передач в 51 матче за клуб во всех турнирах.
Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году.