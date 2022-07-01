Роднина о пиве на стадионах: «Все будут приходить, чтобы выпить. К чему прикатимся? Спорт должен пропагандировать здоровый образ жизни»

Ирина Роднина выступила против возможной продажи пива на стадионах.

«Ну давайте начнем продавать пиво на футболе и шампанское на фигурном катании. И к чему мы прикатимся? Спорт должен пропагандировать здоровый образ жизни.

Продажа пива на стадионах приведет к тому, что все будут приходить на стадион, чтобы выпить, а не провести время с пользой», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Пиво могло обогатить РПЛ, но теперь – нет. Даже если его вернут на стадионы завтра