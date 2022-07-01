Зак Лавин подпишет максимальный контракт с «Чикаго» – 215,2 млн за пять лет

Звездный атакующий защитник (27 лет, 196 см) продолжит выступления за . Стороны договорились о подписании максимального контракта – 215,2 миллиона долларов за пять лет, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В соглашении будет опция игрока на пятый год.

Интерес к свободному агенту проявляли «Лейкерс», «Атланты» «Портленда», «Далласа» и «Сан-Антонио».

Двукратный участник Матча всех звезд выступает за «Буллс» с 2017 года. В минувшем сезоне он набирал 24,4 очка, 4,6 подбора и 4,5 передачи в среднем за матч.

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