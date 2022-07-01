Щербакова, Трусова, Валиева и еще 8 российских фигуристов включены в новый пул допинг-тестирования ISU, Туктамышева и Косторная – нет

Теги сборная России допинг ISU танцы на льду шорт-трек Ольга Фаткулина Александр Румянцев пары женское катание Никита Кацалапов Виктория Синицина Семен Елистратов Руслан Захаров Павел Кулижников Софья Просвирнова Ангелина Голикова Екатерина Константинова Руслан Мурашов Наталья Воронина Анастасия Мишина Елизавета Голубева (Казелина) Сергей Трофимов Евгения Лаленкова Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Анна Щербакова Александра Трусова ТАСС Камила Валиева Ирина Кузнецова Фигурное катание

Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева включены в новый пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).

Также в список вошли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (все – парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Из конькобежцев в новый пул вошли Павел Кулижников, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова, Ирина Кузнецова, Руслан Мурашов, Александр Румянцев, Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Руслан Захаров, а из шорт-трекистов –  Семен Елистратов, Екатерина Константинова и Софья Просвирнова. 

Всего в пулы тестирования ISU на сезон-2022/23 вошли 111 представителей конькобежного спорта, фигурного катания и шорт-трека, 25 из них – из России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные