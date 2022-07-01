Щербакова, Трусова, Валиева и еще 8 российских фигуристов включены в новый пул допинг-тестирования ISU, Туктамышева и Косторная – нет

Российские фигуристки , и включены в новый пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).

Также в список вошли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (все – парное катание), и (танцы на льду).

Из конькобежцев в новый пул вошли Павел Кулижников, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова, Ирина Кузнецова, Руслан Мурашов, Александр Румянцев, Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Руслан Захаров, а из шорт-трекистов – Семен Елистратов, Екатерина Константинова и Софья Просвирнова.

Всего в пулы тестирования ISU на сезон-2022/23 вошли 111 представителей конькобежного спорта, фигурного катания и шорт-трека, 25 из них – из России.