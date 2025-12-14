Панарин забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче против «Монреаля», реализовав штрафной бросок. У него 33 очка в 33 играх

Артемий Панарин реализовал штрафной бросок в матче с «Монреалем».

Форвард «Рейнджерс » Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем » (5:4 ОТ), реализовав штрафной бросок.

На счету 34-летнего россиянина стало 33 (11+22) очка в 33 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2».

Сегодня Панарин (22:22, нейтральная полезность) отметился 8 бросками в створ, 1 блоком и 1 силовым приемом. Статистика потерь и перехватов – 1:1.

Отметим, что в этом матче Артемий впервые за карьеру в НХЛ исполнил штрафной бросок.