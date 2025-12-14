Панарин забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче против «Монреаля», реализовав штрафной бросок. У него 33 очка в 33 играх
Артемий Панарин реализовал штрафной бросок в матче с «Монреалем».
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:4 ОТ), реализовав штрафной бросок.
На счету 34-летнего россиянина стало 33 (11+22) очка в 33 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2».
Сегодня Панарин (22:22, нейтральная полезность) отметился 8 бросками в створ, 1 блоком и 1 силовым приемом. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Отметим, что в этом матче Артемий впервые за карьеру в НХЛ исполнил штрафной бросок.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости