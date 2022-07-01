Валиева переведена из расширенного пула допинг-тестирования ISU в регистрируемый, что означает ужесточение контроля

Теги допинг ISU женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева на сезон-2022/23 переведена из расширенного пула допинг-тестирования тестирования Международного союза конькобежцев (ISU) в регистрируемый.

Находясь в расширенном пуле, спортсмен указывает в системе ADAMS адрес проживания, но не обязан находиться по нему. Если допинг-контроль придет по этому адресу, но не найдет спортсмена, это не вызовет серьезных последствий.

После перевода в регистрируемый пул спортсмен обязан указывать ежедневный 60-минутный период абсолютной доступности, когда допинг-контролеры гарантированно могут найти его по указанному для этого периода адресу.

Если спортсмен не будет найден по этому адресу во время 60-минутного «окна», он получит «флажок» за пропущенный допинг-тест. Три пропуска в течение 12 месяцев приведут к дисквалификации сроком до двух лет. 

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