  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Илья Воробьев: «Вратари из России – лучшие в хоккее, этого не было еще 10 лет назад. Канадские голкиперы отбивают 1-й бросок, а дальше трава не расти, поэтому у них проблемы в КХЛ»
7

Илья Воробьев: «Вратари из России – лучшие в хоккее, этого не было еще 10 лет назад. Канадские голкиперы отбивают 1-й бросок, а дальше трава не расти, поэтому у них проблемы в КХЛ»

Илья Воробьев: вратари из России – лучшие в хоккее.

Тренер Илья Воробьев высказался об уровне российских голкиперов.

– Почему вообще в КХЛ гоняются за иностранными вратарями? Ведь российские голкиперы – лучшие в мире.

– Действительно вратари из России – лучшие в хоккее. И этого не было еще 10 лет назад.

Везти в клуб КХЛ канадского голкипера? Но это такие ребята, которые отбивают первый бросок, а дальше трава не расти… Поэтому у них проблемы в КХЛ, потому что у нас лига техничная и креативная.

Огромный плюс в том, что все российские вратари – игровики. Они в детстве резались в футбол, в баскетбол, они умеют читать игру. И правда в том, что показала первая половина сезона КХЛ: вратарь – главный человек в команде.

Вот у «Ак Барса» не ловили вратари – были проблемы. Начали ловить, и серия из 12 побед. Серебряков делает разницу в Омске. Когда он хорош, то «Авангард» побеждает. Никита может и 60 сэйвов за матч сделать.

Дорожко в «Амуре» прекрасен. Кстати, он должен был из «Витязя» попасть в другой клуб. Не знаю, как его просмотрели менеджеры топовых команд и он уехал в Хабаровск. Два отличных вратаря в «Торпедо», и они по очереди тащат свой клуб наверх.

Так что справедлива поговорка, что хороший голкипер – это половина команды. А теперь это даже больше. Поэтому клубы подписывают по три-четыре вратаря, которые должны хорошо играть, чтобы их хватило на длинный сезон, – сказал Воробьев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoИлья Воробьев
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoАвангард
logoТорпедо
logoАмур
logoМаксим Дорожко
logoАк Барс
logoНикита Серебряков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Илья Воробьев: «Хорошо отдохнул, восстановился – и готов снова работать в КХЛ, рассматривая предложения»
вчера, 08:17
Илья Воробьев: «У «Трактора» взрослая команда. Им нужен авторитетный товарищ, а дали 31-летнего мужика, некоторые игроки старше. Очень сложно Рише там было»
12 декабря, 19:47
Воробьев о штабе «Авангарда»: «Буше подумал, что Рише поможет ему в организации игры, видимо. По-французски оба говорят – своя рубашка ближе к телу»
12 декабря, 17:37
Главные новости
Юрий Жирков: «Не смотрел Кубок Первого канала. Даже не знал, что играют. Потом узнал, что «Россия 25» обыграла всех или 11:0 или 12:1»
9 минут назад
Владислав Третьяк: «ФХР делает все, чтобы русские игроки были готовы выступать на соревнованиях самого высокого уровня. Важно, что у нас есть такие возможности, как Кубок Первого канала»
35 минут назад
Разин и Заварухин стали тренерами команды Ural Stars на Матче звезд КХЛ. Они возглавляют «Металлург» и «Автомобилист»
49 минут назад
Гендиректор «Авангарда» о тренировке фарм-клуба в СКК Блинова: «Думал, меня не прошибешь, но появились слезы, когда капитан рванул на лед. Это возрождение, реинкарнация»
сегодня, 14:16Видео
«Сибирь» вернула Сушко из «Нефтехимика» за денежную компенсацию. Форвард набрал 2 очка в 12 матчах сезона КХЛ
сегодня, 14:03
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Анахайм», «Тампа» против «Флориды», «Даллас» сыграет с «Лос-Анджелесом»
сегодня, 13:50
Ротенберг о КПК: «Хочу поблагодарить клубы КХЛ, которые пошли навстречу и отпустили игроков. Такое взаимодействие и отклик – основа сильной сборной и развития российского хоккея»
сегодня, 13:26
Бабаев опроверг возможный обмен Кузнецова в «Спартак»: «Даже близко ничего не было. Люди хайпуют. К нему приехала семья, он вдохновлен. Вопросов по его форме не будет – много работал»
сегодня, 13:23
Третьяк о КПК: «Ребята сыграли так, как и должна играть сборная России. Яркий, атакующий хоккей. 12 голов в двух матчах – то, чего ждут болельщики на трибунах и у телеэкранов»
сегодня, 13:10
Василий Пономарев: «Отар Кушанашвили много правильного говорит, если мыслить, а не просто ряху разинуть. Нашей элите можно у него поучиться»
сегодня, 12:45
Ко всем новостям
Последние новости
Корешков о готовности возглавить «Трактор»: «Если руководство доверит эту должность, то готов, и буду делать все, чтобы клуб был успешен и преследовал самые высокие цели»
21 минуту назад
Плющев о российском хоккее: «Столько лет нам рассказывали, что у нас все здорово, но боюсь, что могут быть проблемы после возвращения. Не хотелось бы, чтобы о нас ноги вытирали»
сегодня, 12:56
Абросимов о посещении балета вместе с «Россией 25»: «Я еще не дорос до этого, мне кажется. Это было в новинку. После первого акта нам разрешили покинуть данное зрелище»
сегодня, 12:30
Артюхин о КПК: «Оппоненты слабые, Казахстан становится только хуже, динамики роста нет. Если бы Россию допустили до соревнований, мы бы пошумели. У нас всегда набиралась сильная сборная»
сегодня, 11:56
Алексей Морозов: «Команда из Сербии не готова вступить в КХЛ. Заинтересованность есть, но нет достаточного финансирования. Появится спонсор – будем рассматривать»
сегодня, 11:12
Гендиректор «Динамо»: «Любая команда всегда ищет варианты усиления, мы – не исключение. Если хотим взять игрока, нужно, чтобы другой клуб его отдал»
сегодня, 10:10
Жена Шарипзянова сообщила о беременности: «Открываю дверь с ноги! Да что там с ноги, залетаю верхом на ракете😂». У капитана «Авангарда» есть двое детей – сын и дочь
сегодня, 09:47
Силантьев о КПК: «Особые эмоции, когда играешь с флагом и названием своей страны на форме. Сделали все, чтобы оправдать доверие тренеров и не разочаровать болельщиков»
сегодня, 09:11
Директор «Металлурга» об игре вратарей: «Мы полностью доверяем ребятам, уверенно идем этой бригадой. Про Набокова скажу, что все это психология»
сегодня, 07:15
Карлссон о «Питтсбурге» после 2 поражений за 2 дня при преимуществе в 3 шайбы: «Сегодня «Юта» нас переигрывала, а не сами себе проиграли. Это хороший знак»
сегодня, 06:58