Илья Воробьев: «Вратари из России – лучшие в хоккее, этого не было еще 10 лет назад. Канадские голкиперы отбивают 1-й бросок, а дальше трава не расти, поэтому у них проблемы в КХЛ»

Илья Воробьев: вратари из России – лучшие в хоккее.

Тренер Илья Воробьев высказался об уровне российских голкиперов.

– Почему вообще в КХЛ гоняются за иностранными вратарями? Ведь российские голкиперы – лучшие в мире.

– Действительно вратари из России – лучшие в хоккее. И этого не было еще 10 лет назад.

Везти в клуб КХЛ канадского голкипера? Но это такие ребята, которые отбивают первый бросок, а дальше трава не расти… Поэтому у них проблемы в КХЛ, потому что у нас лига техничная и креативная.

Огромный плюс в том, что все российские вратари – игровики. Они в детстве резались в футбол, в баскетбол, они умеют читать игру. И правда в том, что показала первая половина сезона КХЛ: вратарь – главный человек в команде.

Вот у «Ак Барса» не ловили вратари – были проблемы. Начали ловить, и серия из 12 побед. Серебряков делает разницу в Омске. Когда он хорош, то «Авангард» побеждает. Никита может и 60 сэйвов за матч сделать.

Дорожко в «Амуре» прекрасен. Кстати, он должен был из «Витязя» попасть в другой клуб. Не знаю, как его просмотрели менеджеры топовых команд и он уехал в Хабаровск. Два отличных вратаря в «Торпедо», и они по очереди тащат свой клуб наверх.

Так что справедлива поговорка, что хороший голкипер – это половина команды. А теперь это даже больше. Поэтому клубы подписывают по три-четыре вратаря, которые должны хорошо играть, чтобы их хватило на длинный сезон, – сказал Воробьев.