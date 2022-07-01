Кубок PARI Премьер. «Пари НН» против «Сочи». Видеотрансляция – в 20:00

«Пари НН» сыграет с в рамках Кубка PARI Премьер.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

На сайте будет доступна видеотрансляция матча, начало – в 20:00 по московскому времени.

Москва, «ВЭБ Арена»

«Пари НН» – «Сочи» – 20:00

Положение команд: «Зенит» – 7 очков (3 игры), – 1 (1), «Сочи» – 1 (1), ЦСКА – 0 (1).

За победу в основное время команда получает три очка. В случае ничьей назначается серия пенальти: за победу в ней начисляются два очка, за поражение – одно. При равенстве очков сначала учитывается разница забитых и пропущенных мячей, затем общее количество голов и, наконец, личные встречи.