«Зенит» победил ЦСКА, Алберто уехал в «Коринтианс», Маррей и Радукану вылетели с «Уимблдона», «Интер» арендовал Лукаку, Дэвис и Смолкин могут перейти в сборную США и другие новости

1. «Зенит» разгромил ЦСКА (3:0) на Кубке PARI Премьер. Алексей Сутормин сделал дубль, еще один мяч забил Андрей Мостовой.

2. Уимблдон. Действующий чемпион Новак Джокович вышел в третий круг, обыграв Танаси Коккинакиса. Двукратный чемпион Энди Маррей впервые в карьере уступил Джону Изнеру, Каспер Рууд проиграл Юго Эмберу.

Чемпионка-2018 Анжелик Кербер вышла в третий круг. Эмма Радукану уступила Каролин Гарсия, Онс Жабер победила Катажину Каву.

3. «Зенит» отдал Юри Алберто в аренду «Коринтианс» на сезон и взял вратаря Ивана и хавбека Мантуана. А Матео Кассьера уже в Петербурге.

4. «Интер» арендовал форвард Ромелу Лукаку у «Челси» до лета 2023 года. Бельгиец взял 90-й номер.

5. Российские танцоры на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин в четверг пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США. Кстати, стало известно, что они поженились 18 марта в Неваде.

6. «Спартак» победил «Балтику» (3:2) в контрольном матче. Квинси Промес отметился дублем.

7. Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски может не вернуться в Россию из-за политических взглядов.

8. Советник Леонида Федуна Франко Камоцци объявил, что уходит из «Спартака».

9. Трансферные новости. ЦСКА продал Бохинена «Салернитане», итальянцы активировали пункт о выкупе при сохранении места в Серии А. Также армейцы могут за 3 млн евро купить опорника «Фиорентины» Пульгара. «Динамо» ведет переговоры с Черышевым. Обе стороны заинтересованы в подписании контракта.

«Барса» сделала третье предложение по Левандовскому – 40+5 млн евро. «МЮ» заплатит «Барсе» 65+20 млн евро за де Йонга и предложил 40 млн евро «Аяксу» за Лисандро. «ПСЖ» хочет, чтобы Неймар ушел – его готовы отдать в аренду или включить в обмен.

10. Александр Кокорин не хочет уходить из «Фиорентины». Интереса к нападающему со стороны других клубов нет.

11. «Рома» отказалась от матча с «Барселоной» за Кубок Гампера из-за давления со стороны президента «ПСЖ», пишет Corriere dello Sport.

12. «Аталанта» перестала платить за Алексея Миранчука, хотя должна еще 5 млн евро. «Локо» обратился в ФИФА.

13. Трехкратный чемпион «Формулы-1» Нельсон Пике извинился перед Льюисом Хэмилтоном за расистский термин.

14. Scotiabank, TELUS и Canadian Tire приостановили сотрудничество с Федерацией хоккея Канады из-за секс-скандала с участием победителей МЧМ-2018.

15. Компания «Евраз», связанная с Абрамовичем, опровергла сведения о возможной покупке «Спартака».

16. «ПСЖ» показал домашнюю форму с белой полосой на груди. У клуба новый титульный спонсор – Qatar Airways.

17. Серхио Рамос просил главу Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса помочь ему в получении «Золотого мяча»-2019, пишет El Confidencial.

18. Министр спорта Великобритании призвала не допускать трансгендеров к женским турнирам: «Это сложный и эмоциональный вопрос, но его слишком долго избегали».

Цитаты дня.

Сергей Ридзик: «Виды спорта, которые основываются на баллах, – самые коррумпированные. Например, фигурное катание. Логично внедрять ИИ, чтобы компьютер оценивал прыжки»

Нигматуллин о США: «Я не ощущаю русофобии. Россияне и украинцы общаются вполне нормально, нет терок»

Федотов о 0:3 с «Зенитом»: «Мальчикам пока рано конкурировать с зубрами футбола. ЦСКА нуждается в усилении, времени мало»

Канделаки о Fan ID: «В МФЦ ходят все: справки, свидетельства о рождении и еще сотни документов. Где же критики, ходят без паспортов?»