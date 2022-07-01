Салах продлил контракт с «Ливерпулем» до 2025 года

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30-летний египтянин подписал долгосрочное соглашение с мерсисайдским клубом.

По информации Sky Sports, речь идет о лете 2025 года. Прежний контракт игрока с командой действовал до 2023-го.

Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В минувшем сезоне вингер забил 31 гол и отдал 15 передач в 51 матче за клуб во всех турнирах.

В составе мерсисайдцев Салах выиграл чемпионат Англии (2019/20), Лигу чемпионов (2018/19), Кубок Англии (2021/22), а также Суперкубок УЕФА (2019).

В общей сложности футболист провел за «Ливерпуль» 254 матча и забил 156 голов.

Фото: liverpoolfc.com