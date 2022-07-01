ЦСКА хочет подписать 22-летнего опорника сборной Чили Мендеса

Агент Виктора Мендеса подтвердил интерес ЦСКА к опорнику «Унион Эспаньола» и сборной Чили.
– Переговоры пока на предварительной стадии.
– Правда, что ЦСКА уже сделал предложение «Эспаньоле», но клуб отказался?
– «Эспаньола» не хочет продавать Виктора, поэтому пока переговоры идут непросто.
– В ЦСКА четыре южноамериканца, а раньше здесь играл чилиец Марк Гонсалес. Вам интересен переезд в Россию?
– У нас только положительные отзывы о России и ЦСКА, – сказал Пабло Флуха.
Контракт 22-летнего игрока с чилийским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. Статистика Мендеса – здесь.