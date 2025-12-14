Мичков без очков в 4-м матче подряд: 1 бросок и «минус 1» за 14:59 с «Каролиной», буллит в серии не забил. У него 8+8 в 30 играх в сезоне

Матвей Мичков остался без очков в 4-м матче подряд.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:4 Б).

На счету 21-летнего россиянина 16 (8+8) очков в 30 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4», 32 минутах штрафа и среднем времени на льду 14:44.

Он продлил серию игр без баллов за результативность до 4, без голов – до 6.

Сегодня Мичков (14:59, «минус 1») отметился 1 броском в створ и 1 блоком. Также он получил малый штраф и допустил 1 потерю. Свой буллит в послематчевой серии не реализовал.