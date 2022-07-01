Австралия ввела санкции против Алины Кабаевой

Правительство Австралии внесло в санкционный список олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике .

Об этом говорится в заявлении австралийского МИД. Кабаева включена в список из 16 физических лиц, к которым применены ограничения в виде заморозки активов и запрета на поездки в страну.

Кабаева является председателем cовета директоров медиахолдинга «Национальная Медиа Группа».

Ранее санкции против экс-гимнастки ввели Великобритания, Канада и Евросоюз.

«Я бежала за ним и думала: неужели это сон?» Происшествие на Олимпиаде, которое сделало Алину Кабаеву символом гимнастики