«Локомотив» накроет баннером с цифрой 12 трибуну болельщиков, решивших не приходить на игры из-за Fan ID

отреагировал на решение болельщиков не приходить на матчи команды.

Фанаты московской команды UnitedSouth сообщили, что не будут посещать игры по причине введения Fan ID.

«Клуб принимает позицию активной части болельщиков ФК «Локомотив» по отказу от посещения матчей РПЛ в предстоящем сезоне.

Футбол существует для болельщиков, а поход на стадион всегда должен быть увлекательным и эмоциональным событием.

Наша Южная трибуна – важнейшая часть атмосферы «РЖД Арены» и источник эмоций как для игроков «Локо», так и для всего стадиона.

Мы открыты для диалога с активными болельщиками и надеемся как можно скорее увидеть и услышать вас в Черкизово. Третий сектор, который своей энергией заводил весь стадион, будет пустым – мы приняли решение не открывать продажу абонементов на эту часть трибуны.

Места актива болельщиков клуба на наших домашних матчах будут накрыты баннером с цифрой 12 – в знак уважения к нашему 12-му игроку и с надеждой на его скорейшее возвращение на «РЖД Арену», – говорится в заявлении «Локомотива».

Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура