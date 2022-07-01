Вяльбе о том, что на Кубке России по лыжам не будет призовых: «Средств нет, будут бегать за медали. Если они хотят бегать только за деньги – им надо в футбол»

Теги лыжные гонки Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Кубок России деньги Лыжи

Елена Вяльбе прокомментировала информацию о том, что на этапах Кубка России по лыжным гонкам не будет призовых денег для спортсменов. 

Ранее об этом написал в телеграм-канале Дмитрий Губерниев: «Если в лыжах международного сезона у россиян не будет, в отличие от биатлонистов, речи о призовых деньгах во внутренних соревнованиях не заходило!

Иными словами, лыжники будут бегать без призового фонда или за сущие копейки! Привет, ФЛГР

– Они (СБР) богатая федерация, они могут себе это позволить, а в лыжных гонках будут бегать за медали. У нас нет средств, не знаю, откуда у биатлонистов средства. 

– Насколько лыжникам будет интересно соревноваться?

– А что у нас спортсмены только за деньги должны бегать?

– Заработок – это важная часть...

– Если они хотят бегать только за деньги, тогда им надо в футбол, никак не в лыжные гонки, – сказала глава Федерации лыжных гонок России. 

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