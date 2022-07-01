«ПСЖ» хочет продать Месси и Неймара. Они не вписываются в новую стратегию клуба (COPE)

Нападающие Лионель Месси и могут покинуть «ПСЖ».

Аргентинец и бразилец не вписываются в новую стратегию парижан, утверждает COPE.

План нового тренера «ПСЖ» и фактического спортивного директора клуба заключается в том, чтобы построить новую команду – более конкурентоспособную и с меньшим количеством звезд.

Поэтому «ПСЖ» хочет как можно скорее продать Месси и Неймара. В клубе осознают, что это будет сложно.

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