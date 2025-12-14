Свечников не забил в 10-м матче подряд: ассист, 0 бросков в створ, 1 хит и 1 блок за 17:11 против «Филадельфии». У него 7+11 в 31 игре в сезоне

Андрей Свечников не забил в 10-м матче подряд.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:3 Б).

На счету 25-летнего россиянина стало 18 (7+11) очков в 31 игре в текущем сезоне при нейтральной полезности. Текущая безголевая серия – 10 матчей (0+6 на отрезке).

Сегодня Свечников (17:11, нейтральная полезность) остался без бросков в створ, отметившись 1 силовым приемом и 1 блоком. Свой буллит в послематчевой серии нападающий не забил.