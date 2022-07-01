«Юта» обменяет Руди Гобера в «Миннесоту»

«Юта» и договорились об обмене, в результате которого французский центровой (30 лет, 216 см) перейдет в «Тимбервулвс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Взамен «Джаз» получит Малика Бизли, Патрика Беверли, Уокера Кесслера, Джарреда Вандербилта, Леандро Больмаро и четыре драфт-пика первого раунда.

По информации инсайдера The Athletic Джона Кравчински, «Миннесота» отдаст незащищенные драфт-пики первого раунда 2023, 2025 и 2027 годов, обмен пиками в 2026 году и пик первого раунда-2029, защищенный в Топ-5.

Гобер провел за «Юту» первые девять сезонов карьеры. В сезоне-2021/22 француз сыграл 66 матчей, набирая в среднем 15,6 очка, 14,7 подбора и 2,1 блок-шота.

Гобер является трехкратным обладателем награды «Лучший игрок оборонительного плана».

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